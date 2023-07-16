Полузащитник ПСВ Хави Симонс вернётся в «ПСЖ», которому он принадлежал с 2019 по 2022 год. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, «ПСЖ» активировал опцию выкупа 20-летнего футболиста за 6 миллионов евро. Сам Симонс дал согласие на переход.

При этом отмечается, что Симонс останется в «ПСЖ» только в случае ухода из клуба Килиана Мбаппе или Неймара. Однако если этого не произойдёт, то молодой нидерландец отправится в аренду.

В минувшем сезоне Симонс провёл за ПСВ 48 матчей, забил 22 гола и отдал 12 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Нидерландов в 40 миллионов евро.