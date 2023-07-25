В «Барселоне» прокомментировали возможный переход Мбаппе в «Реал»

Вице-президент «Барселоны» Рафа Юсте рассказал, что думает о вероятном трансфере Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».

Нападающий «Пари Сен-Жермен» является давней целью «королевского клуба». Переход француза может состояться до закрытия нынешнего трансферного окна, если мадридцы согласятся удовлетворить требования «ПСЖ», либо через год, когда игрок станет свободным агентом.

«Мбаппе и «Реал»? Я не волнуюсь на этот счёт. Я здесь не для того, чтобы обсуждать слухи. Меня беспокоит только наша команда, которая становится всё лучше с момента прихода Хави. Благодаря подписанию Гюндогана, Ромеу и Иньиго мы уже стали сильнее, чем были в прошлом сезоне», – цитирует Mundo Deportivo Юсте.