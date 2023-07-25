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В «Барселоне» прокомментировали возможный переход Мбаппе в «Реал»

25 Июля 2023 • 21:53 Комментировать
ПСЖ
...
Лорьян
12.08 21:00

Вице-президент «Барселоны» Рафа Юсте рассказал, что думает о вероятном трансфере Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».

Нападающий «Пари Сен-Жермен» является давней целью «королевского клуба». Переход француза может состояться до закрытия нынешнего трансферного окна, если мадридцы согласятся удовлетворить требования «ПСЖ», либо через год, когда игрок станет свободным агентом.

«Мбаппе и «Реал»? Я не волнуюсь на этот счёт. Я здесь не для того, чтобы обсуждать слухи. Меня беспокоит только наша команда, которая становится всё лучше с момента прихода Хави. Благодаря подписанию Гюндогана, Ромеу и Иньиго мы уже стали сильнее, чем были в прошлом сезоне», – цитирует Mundo Deportivo Юсте.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023 Рафа Юсте
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