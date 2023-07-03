«ПСЖ» опережает топ-клубы АПЛ в борьбе за Вейгу, но пока не согласился заплатить 40 млн евро отступных

Полузащитник «Сельты» Габри Вейга может перебраться в «Пари Сен-Жермен».

Парижане вмешались в гонку за испанцем совсем недавно, о чём сообщалось ранее. По информации журналиста Джейкоба Стейнберга, на сегодняшний день французский гранд опережает «Манчестер Сити», «Челси» и «Ливерпуль» в споре за 21-летнего игрока. При этом руководство «ПСЖ» пока не согласилось активировать пункт отступных в размере 40 млн евро, прописанный в контракте молодого хавбека.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Габри Вейги в 30 млн евро. В прошедшей кампании он отметился 11 голами и четырьмя ассистами в 36 поединках за «Сельту» в Ла Лиге.