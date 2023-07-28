В «ПСЖ» не имеют ничего против решения Неймара остаться

В «Пари Сен-Жермен» с радостью продолжат сотрудничество с нападающим Неймаром.

Недавно звёздный бразилец опроверг все слухи о своём уходе, заявив о твёрдом намерении провести предстоящий сезоне в Париже. По некоторым данным, в «ПСЖ» не слишком довольны такой позицией Неймара, что, впрочем, не соответствует действительности, если верить обновлённому отчёту Le Parisien. Как докладывает издание, официальные лица французского гранда не имеют ничего против решения 31-летнего игрока остаться. Кроме того, эта новость совершенно точно не расстроила главного тренера Луиса Энрике, который считает, что форвард стремительно приближается к оптимальной форме.