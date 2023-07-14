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Чемпионат Франции. Лига 1

Энрике считает Баркола приоритетной трансферной целью «ПСЖ»

14 Июля 2023 • 01:21 Комментировать
Страсбург
...
Лион
12.08 21:00

«Пари Сен-Жермен» всерьёз нацелился на вингера «Лиона» Брэдли Баркола.

Об интересе парижан к 20-летнему футболисту стало известно в начале текущего месяца. Как сообщается в обновлённом отчёте журналиста Фабриса Хокинса, рулевой команды Луис Энрике настолько высоко оценивает талант Баркола, что обозначил его в качестве приоритетной трансферной цели. Испанский специалист уже связался с игроком молодёжной сборной Франции, чтобы убедить его совершить переход, однако проблемой может стать нежелание «Лиона» отпускать восходящую звезду. Ожидается, что «ткачи» запросят не менее 30 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион ПСЖ Луис Энрике трансферы футбола - лето 2023 Брэдли Баркола
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