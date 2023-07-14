Энрике считает Баркола приоритетной трансферной целью «ПСЖ»

«Пари Сен-Жермен» всерьёз нацелился на вингера «Лиона» Брэдли Баркола.

Об интересе парижан к 20-летнему футболисту стало известно в начале текущего месяца. Как сообщается в обновлённом отчёте журналиста Фабриса Хокинса, рулевой команды Луис Энрике настолько высоко оценивает талант Баркола, что обозначил его в качестве приоритетной трансферной цели. Испанский специалист уже связался с игроком молодёжной сборной Франции, чтобы убедить его совершить переход, однако проблемой может стать нежелание «Лиона» отпускать восходящую звезду. Ожидается, что «ткачи» запросят не менее 30 млн евро.