Доннарумма не покинет «ПСЖ» этим летом

Руководство «Пари Сен-Жермен» планирует продолжить сотрудничество с итальянским вратарём Джанлуиджи Доннаруммой.

По информации известного журналиста Фабрицио Романо, «ПСЖ» не планирует продавать лучшего футболиста Евро-2020 этим летом. Сообщается, что Доннарумма является частью проекта, из-за чего его продажа не представляется возможной. В руководстве французского гранда очень довольны выступлениями итальянца в качестве первого вратаря.

Напомним, что Джанлуиджи Доннарумма присоединился к «ПСЖ» с 2021 года. В составе чемпионов Франции 24-летний голкипер провёл 72 матча в рамках всех состязаний.