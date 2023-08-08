«ПСЖ» готов отдать Саншеша в аренду «Роме»

«Роме», вероятно, удалось убедить «Пари Сен-Жермен» одобрить аренду полузащитника Ренату Саншеша.

Римляне на протяжении нескольких недель работают над подписанием 25-летнего португальца, однако «ПСЖ» не горит желанием отпускать игрока в аренду без обязательства выкупа. По обновлённым сведениям Sky Sport, руководство парижан вот-вот согласится на компромисс и даст добро на уход хавбека в аренду с необязательной опцией последующей покупки.

Трансферная стоимость Ренату Саншеша, по оценке портала Transfermarkt, составляет 15 млн евро. В составе «ПСЖ» футболист провёл один сезон, отыграв в общей сложности 27 матчей и отметившись двумя голами.