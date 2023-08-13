«ПСЖ» установил рекорд Лиги 1 по количеству пасов в дебютном матче Луиса Энрике

«Пари Сен-Жермен» не смог обыграть «Лорьян» в матче первого тура чемпионата Франции (0:0).

Коллектив Луиса Энрике, владея мячом 78% времени, так и не смог взломать оборону оппонентов. Как отмечает Opta, парижане совершили в общей сложности 1002 передачи по ходу матча, установив новый рекорд Лиги 1 по данному показателю за всё время ведения подсчётов (с сезона-2006/07). Прежде ни одной команде не удавалось совершить четырёхзначное количество пасов в одной игре высшего французского дивизиона.

Луис Энрике возглавил «ПСЖ» в начале июля текущего года. Ранее специалист работал в сборной Испании.