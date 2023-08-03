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В «ПСЖ» отреагировали на слухи об уходе Энрике

03 Августа 2023 • 23:35 Комментировать
ПСЖ
...
Лорьян
12.08 22:00

В «Пари Сен-Жермен» прокомментировали информацию о возможном уходе главного тренера Луиса Энрике.

Как стало известно в четверг из сообщений испанских СМИ, наставник рассматривает возможность отставки, так как раздражён ситуацией с Килианом Мбаппе. По заявлениям инсайдера Фабрицио Романо, ссылающегося на представителя «ПСЖ», эта информация не имеет ничего общего с реальностью. В парижском клубе сочли слухи «полной чушью», назвав их «неуместными» и «нелепыми».

Луис Энрике занял должность у руля «ПСЖ» месяц назад, подписав контракт до конца сезона-2024/25. Испанец не успел провести с командой ни одного официального матча.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Луис Энрике Килиан Мбаппе
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ПСЖ ЛОРЬЯН
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