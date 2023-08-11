Хави продолжает выступать против подписания Неймара

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес по-прежнему не одобряет идею подписания Неймара.

Бразилец решил покинуть «Пари Сен-Жермен», и одним из возможных вариантов продолжения его карьеры считается «Барселона». По сведениям журналиста Хави Мигеля, наставник «сине-гранатовых» продолжает блокировать приход Неймара, несмотря на сильную заинтересованность в сделке некоторых лиц в руководстве клуба. По мнению Хави, 31-летний нападающий способен приносить пользу на поле, однако может оказать негативное влияние на молодых футболистов команды.

Интерес к Неймару также проявляют представители чемпионата Саудовской Аравии и МЛС.