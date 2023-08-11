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Хави продолжает выступать против подписания Неймара

11 Августа 2023 • 20:44 Комментировать
ПСЖ
...
Лорьян
1 1.35 X 5.50 2 8.00
12.08 22:00

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес по-прежнему не одобряет идею подписания Неймара.

Бразилец решил покинуть «Пари Сен-Жермен», и одним из возможных вариантов продолжения его карьеры считается «Барселона». По сведениям журналиста Хави Мигеля, наставник «сине-гранатовых» продолжает блокировать приход Неймара, несмотря на сильную заинтересованность в сделке некоторых лиц в руководстве клуба. По мнению Хави, 31-летний нападающий способен приносить пользу на поле, однако может оказать негативное влияние на молодых футболистов команды.

Интерес к Неймару также проявляют представители чемпионата Саудовской Аравии и МЛС.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ Хави Эрнандес Неймар трансферы футбола - лето 2023
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