Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Стало известно, когда Неймар приступит к общим тренировкам с «ПСЖ»

18 Июля 2023 • 17:23 Комментировать
ПСЖ
...
Лорьян
12.08 21:00

Бразильский форвард «ПСЖ» Неймар начнёт частично участвовать в общекомандных тренировках своего клуба на текущей неделе. Об этом сообщает пресс-служба французской команды.

«После индивидуальных тренировок на прошлой неделе Неймар, как ожидается, частично начнёт тренироваться коллективно на текущей неделе», - сообщается на официальном сайте «ПСЖ».

Напомним, что Неймар выбыл из строя ещё в феврале – он серьёзно повредил лодыжку в одном из официальных матчей и завершил минувший сезон досрочно.

 

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПСЖ ЛОРЬЯН
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Июля
17:23 · Франция. Лига 1
Стало известно, когда Неймар приступит к общим тренировкам с «ПСЖ»
16:44 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» согласовал переход Симонса на правах аренды
15:18 · Испания. Ла Лига
​Родриго надеется на скорый трансфер Мбаппе в «Реал»
12:37 · Франция. Лига 1
Раскрыта речь Мбаппе на случай ухода из «ПСЖ»
11:50 · Франция. Лига 1
Обедзинский: «Кузяеву лучше было бы остаться в «Зените» эксклюзив
11:37 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» купил защитника «ПСЖ» официально
10:38 · Франция. Лига 1
Головин уехал с «Монако» на сбор в Англию
09:36 · Франция. Лига 1
Паредес отклонил предложение из Саудовской Аравии
08:03 · Франция. Лига 1
«Андерлехт» нашёл замену ушедшему в «Брайтон» Вербрюггену во Франции
03:57 · Испания. Ла Лига
Бамба перейдёт в «Сельту» слухи
03:32 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» предложил контракт защитнику «Монако» Дисаси
02:47 · Германия. Бундеслига
Утверждена сумма трансфера Битшиабу из «ПСЖ» в «РБ Лейпциг»
02:27 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» не станет подписывать Коло-Муани и Осимхена, но сохраняет интерес к Рамушу
02:22 · Франция. Лига 1
«Лилль» подписал игрока сборной Исландии официально
02:02 · Италия. Серия А
«ПСЖ» может предложить 90 млн евро за Влаховича слухи
Все новости
Рекомендуем