Стало известно, когда Неймар приступит к общим тренировкам с «ПСЖ»

Бразильский форвард «ПСЖ» Неймар начнёт частично участвовать в общекомандных тренировках своего клуба на текущей неделе. Об этом сообщает пресс-служба французской команды.

«После индивидуальных тренировок на прошлой неделе Неймар, как ожидается, частично начнёт тренироваться коллективно на текущей неделе», - сообщается на официальном сайте «ПСЖ».

Напомним, что Неймар выбыл из строя ещё в феврале – он серьёзно повредил лодыжку в одном из официальных матчей и завершил минувший сезон досрочно.