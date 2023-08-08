«Аль-Хиляль» улучшил предложение по трансферу Верратти до 45 миллионов евро

«Аль-Хиляль» продолжает попытки заполучить полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти. По информации от инсайдера Фабрицио Романо, команда из Саудовская Аравии повысила своё предложение парижанам до 45 миллионов евро. Напомним, ранее французы отказались продавать итальянца за 30 миллионов.

Источник сообщает, что президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи всё равно не хочет принимать предложение о продаже на новых условиях. «Аль-Хилялю» нужно предложить ещё больше 45 миллионов евро, иначе Верратти с большой долей вероятности останется в «ПСЖ».

Сам Марко уже согласовал условия контракта с «Аль-Хилялем», который должен быть рассчитан до 2026 года. «ПСЖ» требует за игрока в районе 60-70 миллионов евро.