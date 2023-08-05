Нападающий франкфуртского «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани намерен перейти в «Пари Сен-Жермен».

Недавно стало известно о желании 24-летнего француза сменить обстановку до закрытия текущего трансферного окна. Как информирует издание L'Equipe, форвард решительно настроен перейти в «ПСЖ», несмотря на интерес «Баварии» и других статусных европейских клубов. Гранд Лиги 1, если верить слухам, уже начал переговоры с игроком.

Рандаль Коло-Муани отметился 23 забитыми мячами и 17 голевыми передачами в 46 матчах за «Айнтрахт». Портал Transfermarkt оценивает стоимость звезды франкфуртцев в 80 млн евро.