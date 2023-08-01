«Аль-Араби» ведёт переговоры по трансферу защитника «ПСЖ»

Центральный защитник «Пари Сен-Жермен» Абду Диалло может продолжить карьеру в Катаре.

27-летний сенегалец готов покинуть ряды парижан, так как не рассматривается в качестве игрока основы. Согласно сведениям L'Equipe, приобрести футболиста намерен «Аль-Араби». Катарский клуб уже начал трансферные переговоры с «ПСЖ». Сам центрбек открыт к переходу.

Абду Диалло провёл минувший сезон на правах аренды в немецком «РБ Лейпциге». В общей сложности на счету игрока 75 матчей в цветах гранда Лиги 1 с момента присоединения из дортмундской «Боруссии» в 2019 году.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Диалло в 10 млн евро.