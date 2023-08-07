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Чемпионат Германии. Бундеслига

После трансфера Рамуша «ПСЖ» сосредоточиться на другом форварде, цена вопроса – 100 миллионов евро

07 Августа 2023 • 15:00 Комментировать
ПСЖ
...
Лорьян
12.08 22:00

«ПСЖ» не намерен завершать дела на трансферном рынке после подписания нападающего Гонсалу Рамуша из лиссабонской «Бенфики». По информации от L’Equipe, парижане теперь заняты сделкой по Рандалю Коло-Муани из франкфуртского «Айнтрахта».

Футболист немецкой команды открыт к переходу в «ПСЖ», поэтому личные условия не будут проблемой. Ситуация усложняется требованиями «Айнтрахта», который хочет выручить за француза 100 миллионов евро.

Коло-Муани провёл всего один сезон в Бундеслиге, но за этот срок навёл много шороху, забив 15 голов и отдав 11 ассистов в 32 матчах. Рандаль ранее также был интересен «Баварии».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Айнтрахт Франкфурт Гонсалу Рамуш трансферы футбола - лето 2023 Рандаль Коло-Муани
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