После трансфера Рамуша «ПСЖ» сосредоточиться на другом форварде, цена вопроса – 100 миллионов евро

«ПСЖ» не намерен завершать дела на трансферном рынке после подписания нападающего Гонсалу Рамуша из лиссабонской «Бенфики». По информации от L’Equipe, парижане теперь заняты сделкой по Рандалю Коло-Муани из франкфуртского «Айнтрахта».

Футболист немецкой команды открыт к переходу в «ПСЖ», поэтому личные условия не будут проблемой. Ситуация усложняется требованиями «Айнтрахта», который хочет выручить за француза 100 миллионов евро.

Коло-Муани провёл всего один сезон в Бундеслиге, но за этот срок навёл много шороху, забив 15 голов и отдав 11 ассистов в 32 матчах. Рандаль ранее также был интересен «Баварии».