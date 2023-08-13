Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Луис Энрике – о ничьей «ПСЖ» с «Лорьяном»: «Мы заслуживали большего»

13 Августа 2023 • 00:27 Комментировать
ПСЖ
0:0
Лорьян
окончен

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике поделился впечатлениями после нулевой ничьей в матче первого тура Лиги 1 против «Лорьяна».

Парижский гранд владел мячом 78% времени и нанёс 21 удар (против четырёх попыток у соперников), но не смог начать защиту титула с победы.

«Очень разочаровывающий результат. Думаю, сегодня мы заслуживали большего. «Лорьян» отлично защищался, мы не воспользовались своими шансами. Команда могла выступить гораздо лучше в первом тайме. Очень жаль, что мы разочаровали наших болельщиков», – заявил в интервью Canal+ испанский рулевой, возглавивший «ПСЖ» перед началом текущего сезона.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лорьян ПСЖ Луис Энрике
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Марсель Марсель
Реймс Реймс
2
1
1.70 4.00 4.90
Видео
Окончен
ПСЖ ПСЖ
Лорьян Лорьян
0
0
1.23 7.40 12.00
Видео
13.08.23 в 14:00
Брест Брест
Ланс Ланс
3.90 3.55 1.95
Видео
13.08.23 в 16:00
Монпелье Монпелье
Гавр Гавр
1.97 3.45 4.05
Видео
13.08.23 в 16:00
Нант Нант
Тулуза Тулуза
2.65 3.45 2.65
Видео
13.08.23 в 16:00
Клермон Клермон
Монако Монако
Видео
13.08.23 в 18:05
Ренн Ренн
Мец Мец
1.45 4.70 7.00
Видео
13.08.23 в 21:45
Страсбург Страсбург
Лион Лион
2.55 3.55 2.70
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Августа
01:12 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» установил рекорд Лиги 1 по количеству пасов в дебютном матче Луиса Энрике
00:27 · Франция. Лига 1
Луис Энрике – о ничьей «ПСЖ» с «Лорьяном»: «Мы заслуживали большего»
00:14 · Франция. Лига 1
Угарте прокомментировал свой дебют за «ПСЖ»
12 Августа
23:42 · Германия. Бундеслига
Клуб Лиги 1 намерен подписать Торгана Азара
23:11 · Франция. Лига 1
Пайе продолжит карьеру в Бразилии
23:10 · Франция. Лига 1
​«Страсбург» - «Лион»: прогноз на матч чемпионата Франции – 13 августа 2023
22:57 · Франция. Лига 1
​«Клермон» - «Монако»: прогноз на матч чемпионата Франции – 13 августа 2023
22:36 · Англия. Премьер-лига
«Челси» отказался от подписания Шмейхеля
22:08 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» возобновит переговоры с Мбаппе
21:30 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» - «Лорьян»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:26 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» попробует подписать Верратти, если тот не уедет в Саудовскую Аравию слухи
20:14 · Франция. Лига 1
«Марсель» одержал волевую победу в матче с «Реймсом»
20:09 · Франция. Лига 1
Луис Энрике: «Факты превыше слов»
20:06 · Франция. Лига 1
​«Фенербахче» анонсировал трансфер Юндера
20:00 · Италия. Серия А
Полузащитник «Ромы» Матич близок к переходу в «Ренн» слухи
Все новости
Рекомендуем