Луис Энрике – о ничьей «ПСЖ» с «Лорьяном»: «Мы заслуживали большего»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике поделился впечатлениями после нулевой ничьей в матче первого тура Лиги 1 против «Лорьяна».

Парижский гранд владел мячом 78% времени и нанёс 21 удар (против четырёх попыток у соперников), но не смог начать защиту титула с победы.

«Очень разочаровывающий результат. Думаю, сегодня мы заслуживали большего. «Лорьян» отлично защищался, мы не воспользовались своими шансами. Команда могла выступить гораздо лучше в первом тайме. Очень жаль, что мы разочаровали наших болельщиков», – заявил в интервью Canal+ испанский рулевой, возглавивший «ПСЖ» перед началом текущего сезона.