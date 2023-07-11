Диалло прокомментировал возможный переход Мбаппе в «Реал»

Центральный защитник «Пари Сен-Жермен» Абду Диалло ответил на вопрос о возможном уходе Килиана Мбаппе.

Звёздный форвард парижан может перебраться в мадридский «Реал» уже этим летом, однако наиболее вероятным сценарием считается переход игрока следующим летом в качестве свободного агента.

«Чем бы ни завершилась эта ситуация, «ПСЖ» останется большим клубом, а Килиан продолжит быть классным футболистом», – высказался в интервью Le Parisien Диалло, считающийся близким другом Мбаппе.

По слухам, «ПСЖ» намерен заработать на продаже Мбаппе около 200 млн евро, если сделка состоится в текущее трансферное окно.