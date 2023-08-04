«ПСЖ» должен объявить о трансфере Дембеле в пятницу

В «Пари Сен-Жермен» готовятся представить Усмана Дембеле в качестве своего новичка.

Вингер «Барселоны» дал согласие на переход в стан гранда Лиги 1, заключив контракт до лета 2028 года. Стоимость трансфера оценивается в 50 млн евро. По информации издания L'Equipe, «ПСЖ» должен официально подтвердить подписание 26-летнего игрока уже в пятницу.

За шесть лет в «Барселоне» Усман Дембеле провёл 185 матчей, отметившись 40 забитыми голами и 43 результативными передачами. В августе 2017 года каталонский клуб приобрёл француза у дортмундской «Боруссии» за 140 млн евро. Контракт футболиста с «сине-гранатовыми» был рассчитан до конца сезона-2023/24.