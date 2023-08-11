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Чемпионат Франции. Лига 1

В «ПСЖ» не исключают, что Неймар останется

11 Августа 2023 • 21:09 Комментировать
ПСЖ
...
Лорьян
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Через 23 ч. 44 мин.

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар ещё может остаться в своём клубе.

31-летний игрок заинтересован в уходе, а руководство парижан, как известно, готово расстаться с ним в ближайшее время. Согласно информации L'Equipe, несмотря на сложившуюся ситуацию, в «ПСЖ» совсем не исключают, что Неймар никуда не уйдёт до закрытия летнего трансферного окна. Это произойдёт в том случае, если ни один из претендентов так и не удовлетворит требования гранда Лиги 1.

Интерес к звёздному бразильцу проявляют клубы из МЛС и Саудовской Аравии, а также «Барселона». По оценке Transfermarkt, стоимость Неймара составляет 60 млн евро.

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ПСЖ Неймар трансферы футбола - лето 2023
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