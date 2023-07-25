«Аль-Хиляль» ведёт работу над подписанием нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.

Парижане выразили готовность продать 24-летнюю суперзвезду за 300 млн евро – именно такую сумму за него предложил саудовский клуб. Как отмечает журналист Бруно Андраде, подписание Мбаппе – дело принципа для представителей «Аль-Хиляля». Ранее клубу отказал Лионель Месси, и теперь гранд чемпионата Саудовской Аравии сделает всё, чтобы не потерпеть неудачу в переговорах с ещё одной мировой знаменитостью.

По данным источника, представители «Аль-Хиляля» уже десять дней находятся в Париже, пытаясь убедить Килиана Мбаппе согласиться на переход.