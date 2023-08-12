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«Айнтрахт» почти смирился с уходом Коло-Муани в «ПСЖ» слухи

12 Августа 2023 • 02:06 Комментировать
ПСЖ
...
Лорьян
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Через 19 ч. 4 мин.

Нападающий франкфуртского «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани близок к возвращению во Францию.

Немецкий клуб долго отказывался отпускать 24-летнего игрока, запрашивая за него от 100 млн евро, однако тот заявил о намерении уйти на фоне интереса «ПСЖ» и других грандов европейского футбола. По сведениям журналиста Патрика Бергера, «ПСЖ» активно занялся работой над приобретением форварда, и в «Айнтрахте» почти смирились с неизбежностью ухода своего лидера. Франкфуртцы уже ведут поиски замены французу.

Рандаль Коло-Муани отметился 23 голами и 17 ассистами, отыграв 46 матчей за «Айнтрахт». Ранее футболист выступал за «Нант».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Айнтрахт Франкфурт трансферы футбола - лето 2023 Рандаль Коло-Муани
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