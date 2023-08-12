Нападающий франкфуртского «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани близок к возвращению во Францию.

Немецкий клуб долго отказывался отпускать 24-летнего игрока, запрашивая за него от 100 млн евро, однако тот заявил о намерении уйти на фоне интереса «ПСЖ» и других грандов европейского футбола. По сведениям журналиста Патрика Бергера, «ПСЖ» активно занялся работой над приобретением форварда, и в «Айнтрахте» почти смирились с неизбежностью ухода своего лидера. Франкфуртцы уже ведут поиски замены французу.

Рандаль Коло-Муани отметился 23 голами и 17 ассистами, отыграв 46 матчей за «Айнтрахт». Ранее футболист выступал за «Нант».