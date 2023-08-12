«Я получил воспоминания, которые навсегда останутся в сердце», – Дембеле попрощался с «Барселоной»

Новичок «ПСЖ» Усман Дембеле попрощался с каталонской «Барселоной», в которой провёл 6 лет до переезда в Париж. Трансфер игрока обошёлся французской команде в 50 миллионов евро.

«Как вы уже знаете, я решил принять новый вызов, но перед этим я не могу не поблагодарить «Барселону», а также людей, которые поддерживали меня всё это время: тренеров, партнёров по команде и других работников клуба. В «Барселоне» я вырос как футболист и как человек, для меня было честью носить сине-гранатовую футболку. Я получил воспоминания, которые навсегда останутся в моём сердце», – написал Дембеле в социальных сетях.