«Пари Сен-Жермен» укажет на выход значительной части нынешнего состава.

Недавно парижане сменили рулевого, назначив Луиса Энрике вместо уволенного Кристофа Галтье. Следующим шагом перестройки может стать массовая распродажа игроков, о чём сообщает L'Equipe. По данным источника, клуб выставит на продажу сразу 11 футболистов: Леандро Паредеса, Мауро Икарди, Юлиана Дракслера, Кейлора Наваса, Абду Диалло, Хуана Берната, Колина Дагба, Левена Кюрзава, Уго Экитике, Джорджиньо Вейналдума и Тимоте Пембеле.

Напомним, что с момента открытия летнего трансферного окна «ПСЖ» успел оформить подписания Мануэля Угарте, Марко Асенсио и Милана Шкриньяра.