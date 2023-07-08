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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» составил список из 11 игроков, которые будут выставлены на трансфер слухи

08 Июля 2023 • 01:28 Комментировать
ПСЖ
...
Лорьян
12.08 21:00

«Пари Сен-Жермен» укажет на выход значительной части нынешнего состава.

Недавно парижане сменили рулевого, назначив Луиса Энрике вместо уволенного Кристофа Галтье. Следующим шагом перестройки может стать массовая распродажа игроков, о чём сообщает L'Equipe. По данным источника, клуб выставит на продажу сразу 11 футболистов: Леандро Паредеса, Мауро Икарди, Юлиана Дракслера, Кейлора Наваса, Абду Диалло, Хуана Берната, Колина Дагба, Левена Кюрзава, Уго Экитике, Джорджиньо Вейналдума и Тимоте Пембеле.

Напомним, что с момента открытия летнего трансферного окна «ПСЖ» успел оформить подписания Мануэля Угарте, Марко Асенсио и Милана Шкриньяра.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Мауро Икарди Юлиан Дракслер Джорджиньо Вейналдум Кейлор Навас Леандро Паредес Хуан Бернат Левен Кюрзава Абду Диалло Колин Дагба Тимоте Пембеле Уго Экитике трансферы футбола - лето 2023
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