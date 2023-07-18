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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» не станет подписывать Коло-Муани и Осимхена, но сохраняет интерес к Рамушу

18 Июля 2023 • 02:27 Комментировать
Бенфика
...
Порту
08.08 22:45

Нападающий «Бенфики» Гонсалу Рамуш остаётся в списке трансферных желаний «Пари Сен-Жермен».

Парижане охладили интерес к форварду «Наполи» Виктору Осимхену из-за его высокого ценника, также в клубе вряд ли окажется Рандаль Коло-Муани («Айнтрахт») – кандидатуру француза не поддерживает футбольный советник Луиш Кампуш. При этом, как отмечает L'Equipe, гранду Лиги 1 по-прежнему интересен Рамуш. Конкретные переговоры по 22-летнему португальцу пока не ведутся, однако его способности очень высоко оценивает всё тот же Кампуш.

Трансферная стоимость Гонсалу Рамуша оценивается экспертами Transfermarkt в 50 млн евро.

Ранее стало известно, что «ПСЖ» может потратить 90 млн евро на Душана Влаховича.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика ПСЖ Айнтрахт Франкфурт Наполи Виктор Осимхен Луиш Кампуш Гонсалу Рамуш трансферы футбола - лето 2023 Рандаль Коло-Муани
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