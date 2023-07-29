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Луис Энрике не будет приглашать Педри в «ПСЖ» из уважения к «Барселоне»

29 Июля 2023 • 01:20 Комментировать
ПСЖ
...
Лорьян
12.08 22:00

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике не хочет ослаблять свой бывший клуб.

20-летний игрок называется трансферной целью парижан, при этом «Барселона», как известно, не заинтересована в продаже своей звезды, сам хавбек также хочет остаться. По информации Mundo Deportivo, рулевой «ПСЖ» Энрике не будет настаивать на трансфере Педри, так как не хочет создавать проблемы своему бывшему клубу. Кроме того, испанский наставник наслышан о том, насколько футболист предан «Барселоне».

Контракт Педри с каталонцами рассчитан до 2026 года. Трансферная стоимость полузащитника, по оценке экспертов Transfermarkt, составляет 100 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ Луис Энрике Педри трансферы футбола - лето 2023
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