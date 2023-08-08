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Чемпионат Франции. Лига 1

Неймар получил новую травму

08 Августа 2023 • 23:13 Комментировать
ПСЖ
...
Лорьян
12.08 22:00

Форвард Неймар и полузащитник Марко Верратти пропустили тренировку «ПСЖ»

31-летний футболист совсем недавно завершил восстановление после тяжёлого повреждения, полученного в заключительной части прошедшего сезона. По информации французских СМИ, Неймар пропустил тренировку «ПСЖ» во вторник, поскольку днём ранее травмировал приводящую мышцу. Также на занятии отсутствовал Марко Верратти, однако причина неявки итальянца пока не раскрывается.

Напомним, что слухи активно связывают Неймара с возвращением в «Барселону», а Верратти в скором времени может оказаться в саудовском «Аль-Хиляле», продолжающем трансферные переговоры с «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар Марко Верратти
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