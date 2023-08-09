«Аль-Хиляль» рассчитывает усилиться звёздным полузащитником «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти.

Саудовский клуб с прошлого месяца работает над подписанием итальянца, который, по некоторым данным, уже дал личное согласие на переход. По сведениям Sports Zone, «ПСЖ» продолжает требовать за Верратти всё ту же сумму – 80 млн евро, однако в «Аль-Хиляле» считают, что для успешного завершения переговоров будет достаточно 60 млн евро.

Если верить информации французских СМИ, во вторник 30-летний хавбек отсутствовал на тренировке «ПСЖ» по нераскрытым причинам. Трудовой договор Марко Верратти с парижанами рассчитан до лета 2026 года.