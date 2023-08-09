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Чемпионат Франции. Лига 1

В «Аль-Хиляле» уверены, что «ПСЖ» продаст Верратти за 60 млн евро слухи

09 Августа 2023 • 00:17 Комментировать
ПСЖ
...
Лорьян
12.08 22:00

«Аль-Хиляль» рассчитывает усилиться звёздным полузащитником «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти.

Саудовский клуб с прошлого месяца работает над подписанием итальянца, который, по некоторым данным, уже дал личное согласие на переход. По сведениям Sports Zone, «ПСЖ» продолжает требовать за Верратти всё ту же сумму – 80 млн евро, однако в «Аль-Хиляле» считают, что для успешного завершения переговоров будет достаточно 60 млн евро.

Если верить информации французских СМИ, во вторник 30-летний хавбек отсутствовал на тренировке «ПСЖ» по нераскрытым причинам. Трудовой договор Марко Верратти с парижанами рассчитан до лета 2026 года.

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ПСЖ Марко Верратти Аль-Хиляль трансферы футбола - лето 2023
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