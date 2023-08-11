Энрике: «Дембеле? Его ещё нельзя назвать игроком «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике рассказал о ситуации с трансфером Усмана Дембеле, которого парижская команда до сих пор официально не представила. Напомним, ранее «ПСЖ» согласился выплатить за француза 50 миллионов евро отступных каталонской «Барселоне».

«Дембеле? Его ещё нельзя назвать игроком «ПСЖ», но я могу сказать, что всё готово на 99,9%. Не хватает самой малости. С «Лорьяном» он точно не сыграет», – сказал Энрике на пресс-конференции в преддверии матча с «Лорьяном» в Лиге 1.

Напомним, «Барселона» хотела продлить контракт с Дембеле, но француз отказался от новой сделки и решил перебраться в Париж.