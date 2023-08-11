«ПСЖ» думает запретить Мбаппе вход на «Парк де Пренс»

Руководство «ПСЖ» продолжает наказывать своего нападающего Килиана Мбаппе. По информации от инсайдера Жульена Лорана, парижская команда хочет запретить форварду вход на свой домашний стадион «Парк де Пренс». Руководство не желает видеть француза даже на трибунах.

Ситуация с Мбаппе до сих пор остаётся прежней: нападающий не намерен продлевать свой истекающий через год контракт. Килиан хочет в следующем сезоне выступать за мадридский «Реал», который рассчитывает заполучить француза летом 2024 года на правах свободного агента.

Мбаппе является лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ». Килиан присоединился к команде летом 2017 года из «Монако».