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«ПСЖ» возобновит переговоры с Мбаппе

12 Августа 2023 • 22:08 Комментировать
ПСЖ
0:0
Лорьян
1 1.42 X 5.00 2 8.00
1-й тайм

Килиан Мбаппе и «Пари Сен-Жермен» вновь обсудят дальнейшее сотрудничество.

Действующий контракт нападающего истекает в следующем году. Клуб, не желающий отпускать суперзвезду бесплатно по окончании сезона, предлагал игроку продлить договор, однако тот отвечал отказом. Между сторонами разразился конфликт, из-за чего Мбаппе был исключён из расположения первой команды парижан. По информации Canal+, за последнее время отношения между футболистом и руководством «ПСЖ» несколько улучшились. В скором времени состоятся новые переговоры по контракту.

По слухам, Килиан Мбаппе уже дал согласие на переход в мадридский «Реал» летом 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023
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