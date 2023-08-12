«ПСЖ» возобновит переговоры с Мбаппе

Килиан Мбаппе и «Пари Сен-Жермен» вновь обсудят дальнейшее сотрудничество.

Действующий контракт нападающего истекает в следующем году. Клуб, не желающий отпускать суперзвезду бесплатно по окончании сезона, предлагал игроку продлить договор, однако тот отвечал отказом. Между сторонами разразился конфликт, из-за чего Мбаппе был исключён из расположения первой команды парижан. По информации Canal+, за последнее время отношения между футболистом и руководством «ПСЖ» несколько улучшились. В скором времени состоятся новые переговоры по контракту.

По слухам, Килиан Мбаппе уже дал согласие на переход в мадридский «Реал» летом 2024 года.