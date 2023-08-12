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Чемпионат Франции. Лига 1

Ноль без Мбаппе и Неймара: «ПСЖ» не смог дома обыграть «Лорьян»

12 Августа 2023 • 23:56 Комментировать
ПСЖ
0:0
Лорьян
окончен

«ПСЖ» сенсационно не смог в первом туре Лиги 1 обыграть «Лорьян». Подопечные Луиса Энрике почти все 90 минут владели мячом, но при этом толком не угрожали воротам, что позволило гостям довольно спокойно добиться ничьей.

Протокол игры  
ПСЖ0:0Лорьян
Доннарумма ДжанлуиджиХакими АшрафДанилу ПерейраШкриньяр МиланЭрнандес Люка 82' (Экитике Уго ( 82') Заир-Эмери УорренУгарте МануэльВитинья II 69' (Фабиан Руис ( 69') Кан-Ин Ли 82' (Маркиньос Маркос ( 82') Рамуш ГонсалуАсенсио Марко 69' (Солер Карлос ( 69')
Запасные: Н'Дур ШерГарби ИсмаэльВерратти МаркоНеймарМбаппе КилианНавас КейлорТенас АрнауКюрзава Левен
Мвого ИвонМеите БамоЛапорт ЖульенТальби МонтассарКалюлю ГедеонЛе Гофф Венсан 80' (Йонгва Дарлин ( 80') Февр РоменАбергель ЛоранМакенго Жан-Виктор 59' (Коне Ибраима ( 59') Ле Бри ТеоБамба Дьенг 59' (Понсо Жульен ( 59')
Запасные: Силла ДембоМанноне ВитоМенди Формоз IIIПабло ПажисКрупи Эли ДжуниорИнносент Бонке
12 августа. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).

Стартовал чемпионат Франции, и в первом туре главный фаворит турнира «ПСЖ» принимал «Лорьян». Казалось, за результат столичной команде переживать не стоило, но было крайне интересно посмотреть на дебют Луиса Энрике. В первом туре «ПСЖ» вышел на поле без Килиана Мбаппе и Неймара, которые в скором времени могут покинуть команду. В итоге Луис Энрике с первых минут выпустил атакующее трио, состоявшее из новичков: Марко Асенсио, Ли Кан-Ин и Гонсалу Рамуш. В целом же у парижан в стартовом составе появились шестеро летних приобретений.

Хозяева быстро могли открыть счёт. После передачи от Асенсио метров с четырнадцати обводящий удар нанёс Рамуш, но получилось немного неточно. «ПСЖ», естественно, полностью доминировал в дебюте поединка, просто не отдавая сопернику мяч. Тем не менее, хотя парижане активно набирали по ходу первого тайма цифры по владению, количеству и точности передач, каких-то неразрешимых задач перед обороной соперника они не ставили.

Парижане так и катали мяч вокруг да около, и в итоге на перерыв могли уйти, уступая в счёте. Абергель на чужой половине накрыл Витинью и выстрелил издали, но мяч, чиркнув по штанге, прошёл мимо цели. В итоге на перерыв команды ушли с нулями на табло и всего двумя ударами в створ на двоих, правда, оба были на счету хозяев.

В начале второго тайма парижане стали чуть чаще бить, но в створ при этом не попадали. «Лорьян» же стал чуть смелее выходить со своей половины поля, но и это ни к чему не приводило. Хотя к часу игры у парижан всё также было всего два неопасных удара в створ, Луис Энрике замены делать не спешил. Лишь в середине второго тайма Асенсио уступил место Солеру в группе атаки.

Солер быстро попробовал угрожать воротам соперника, когда головой замыкал навес Хакими, но получилось выше цели. Реальный шанс открыть счёт у парижан был минут за пятнадцать до конца. Солер у лицевой линии догнал мяч и выкатил его под удар Руису, но выстрел испанца принял на себя Мвого вместе с защитником. Тут же после навеса слева Рамуш головой подрезал футбольный снаряд в дальний угол, но немного не попал. Мвого в этом эпизоде лишь глазами провожал полет мяча.

Однако это был всплеск. Парижане продолжали просто катать мяч, и какого-то финального штурма не устроили, хотя воротам соперника угрожали. Сначала Солер в компенсированное время пробил в створ, сместившись с фланга в центр, но это было неопасно. Затем после навеса с краю защитники гостей вынесли мяч, а Угарте, оказавшись первым на подборе, пробил, целясь в верхний угол, но не попал.

В итоге «Лорьян» довольно спокойно довёл матч до ничьей. Гости наверняка довольны результатом, а вот Луису Энрике придётся всерьёз подумать, что делать дальше. Голого владения мячом без ударов по воротам для победы не хватит.

Во втором туре Лиги 1 «ПСЖ» отправится на выезд к «Тулузе» и постарается исправиться. «Лорьян» же дома примет «Ниццу», которая также в Лиге 1 стартовала с ничейного результата.

Роман Андреев

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