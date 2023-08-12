«Барселона» рассчитывает усилиться нападающим «Пари Сен-Жермен» Неймаром.

Каталонский клуб уже договорился с самим бразильцем об условиях потенциального сотрудничества. «Барселоне» будет крайне трудно провернуть подписание Неймара, пока тот принадлежит «ПСЖ», поэтому руководство гранда Ла Лиги ждёт, когда 31-летний игрок согласует расторжение контракта с парижанами, информирует журналист Давид Бернабеу.

Трудовой договор Неймара с «ПСЖ» рассчитан до конца сезона-2024/25. Текущая трансферная стоимость футболиста, по оценке экспертов Transfermarkt, составляет 60 млн евро.