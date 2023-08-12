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В «Барселоне» ждут, когда Неймар расторгнет контракт с «ПСЖ» слухи

12 Августа 2023 • 00:01 Комментировать
ПСЖ
...
Лорьян
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Через 20 ч. 34 мин.

«Барселона» рассчитывает усилиться нападающим «Пари Сен-Жермен» Неймаром.

Каталонский клуб уже договорился с самим бразильцем об условиях потенциального сотрудничества. «Барселоне» будет крайне трудно провернуть подписание Неймара, пока тот принадлежит «ПСЖ», поэтому руководство гранда Ла Лиги ждёт, когда 31-летний игрок согласует расторжение контракта с парижанами, информирует журналист Давид Бернабеу.

Трудовой договор Неймара с «ПСЖ» рассчитан до конца сезона-2024/25. Текущая трансферная стоимость футболиста, по оценке экспертов Transfermarkt, составляет 60 млн евро.

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Барселона ПСЖ Неймар трансферы футбола - лето 2023
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