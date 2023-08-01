«ПСЖ» не станет удерживать Верратти, если тот решит уйти

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти может покинуть клуб.

Приобрести итальянского игрока, напомним, намерен саудовский «Аль-Хиляль». Как информирует журналист Артур Перрот, судьба 30-летнего хавбека остаётся неопределённой. На сегодняшний день сделка далека от завершения, однако «ПСЖ» не станет удерживать футболиста против его воли, если он твёрдо решит согласиться на переезд в Саудовскую Аравию.

Трансферная стоимость Марко Верратти, по оценке специалистов портала Transfermarkt, составляет 40 млн евро. Действующий контракт полузащитника сборной Италии с парижанами рассчитан до июня 2026 года.