Бенжамен Менди хочет получить от «Манчестер Сити» всю положенную ему зарплату

Левый защитник «Лорьяна» Бенжамен Менди надеется получить от «Манчестер Сити» положенные ему деньги. Как сообщает издание L’Equipe, в конце месяца футболист проведёт переговоры с «горожанами».

Напомним, Менди был арестован в августе 2021 года по подозрению в изнасиловании нескольких девушек. После этого «Манчестер Сити» заморозил выплаты заработной платы по дисциплинарным причинам. Француз недавно был оправдан судом, а это значит, что он может рассчитывать хотя бы на часть положенных ему денег.

Менди по последнему контракту зарабатывал в «Манчестер Сити» 105 тысяч евро в неделю. Учитывая разрыв соглашения в июле этого года, «горожане» за 22 месяца задолжали ему свыше 9 миллионов евро.