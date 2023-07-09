Полузащитник «Сельты» Габри Вейга в скором времени может примерить футболку «Пари Сен-Жермен».

Об интересе французского гранда к 21-летнему игроку стало известно неделей ранее. Как теперь сообщает издание Sport, в «ПСЖ» решили перейти к действиям: клуб активирует опцию отступных в размере 40 млн евро, прописанную в контракте Вейги. Подписание хавбека лично одобрил новый рулевой парижан Луис Энрике. На футболиста также претендует «Челси», однако действующие чемпионы Лиги 1 значительно опережают лондонцев в споре.

Габри Вейга провёл 36 матчей за «Сельту» в прошедшем розыгрыше Ла Лиги, отметившись 11 голами и четырьмя ассистами.