Фати понимает, что его игровое время станет ещё меньше в случае прихода Неймара

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати всё ещё может покинуть свою команду в летнее трансферное окно. По информации от Sport, руководство «сине-гранатовых» дало понять футболисту, что выслушает предложения о его продаже.

Источник отмечает, что Фати до сих пор намерен остаться в «Барселоне», но при этом Ансу понимает, что в случае прихода того же Неймара его игровое время может заметно сократиться. Из-за этих сомнений Фати может рассмотреть другие варианты для продолжения карьеры.

Ранее сообщалось, что неназванный клуб Английской премьер-лиги предлагал за 20-летнего Фати 50 миллионов евро.