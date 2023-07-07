Только пять игроков обходились «ПСЖ» дороже Угарте

Полузащитник Мануэль Угарте едва не попал в пятёрку самых дорогих приобретений «Пари Сен-Жермен».

Французский гранд купил 22-летнего игрока у лиссабонского «Спортинга» за 60 млн евро. По данным Transfermarkt, уругваец расположился на шестой строчке в рейтинге самых дорогостоящих подписаний «ПСЖ» за всю историю. Более крупную сумму парижане платили только за Неймара (222 млн, «Барселона»), Килиана Мбаппе (180 млн, «Монако»), Ашрафа Хакими (68 млн, «Интер»), Эдинсона Кавани (64,5 млн, «Наполи») и Анхеля ди Марию (63 млн, «Манчестер Юнайтед»).

Контракт Мануэля Угарте с «ПСЖ» рассчитан до июня 2028 года.