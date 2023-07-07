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Чемпионат Франции. Лига 1

Только пять игроков обходились «ПСЖ» дороже Угарте

07 Июля 2023 • 21:10 Комментировать
ПСЖ
...
Лорьян
12.08 21:00

Полузащитник Мануэль Угарте едва не попал в пятёрку самых дорогих приобретений «Пари Сен-Жермен».

Французский гранд купил 22-летнего игрока у лиссабонского «Спортинга» за 60 млн евро. По данным Transfermarkt, уругваец расположился на шестой строчке в рейтинге самых дорогостоящих подписаний «ПСЖ» за всю историю. Более крупную сумму парижане платили только за Неймара (222 млн, «Барселона»), Килиана Мбаппе (180 млн, «Монако»), Ашрафа Хакими (68 млн, «Интер»), Эдинсона Кавани (64,5 млн, «Наполи») и Анхеля ди Марию (63 млн, «Манчестер Юнайтед»).

Контракт Мануэля Угарте с «ПСЖ» рассчитан до июня 2028 года.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Спортинг Лиссабон трансферы футбола - лето 2023 Мануэль Угарте
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