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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» может устроить распродажу, если не сумеет продать Мбаппе

06 Июля 2023 • 21:32 Комментировать
ПСЖ
...
Лорьян
12.08 21:00

«Пари Сен-Жермен» рискует попасть в неприятную ситуацию на трансферном рынке.

Лидер парижан Килиан Мбаппе не планирует продлевать контракт, истекающий в 2024 году, что позволит ему бесплатно покинуть клуб по окончании предстоящего сезона. Согласно сведениям Sky Sports, «ПСЖ», вероятно, придётся расстаться с рядом игроков, если звёздный форвард не будет продан этим летом. Гранд Лиги 1 потеряет порядка 200 млн евро в случае ухода Мбаппе свободным агентом в следующем году, и эту потерю придётся компенсировать за счёт продаж других футболистов.

Главным претендентом на Килиана Мбаппе считается мадридский «Реал».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023
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