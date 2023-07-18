«Пари Сен-Жермен» рассматривает возможность приобретения нападающего «Ювентуса» Душана Влаховича.

По заявлениям английских СМИ, Гарри Кейн, считавшийся приоритетным вариантом для французского гранда, не желает переезжать в Париж. Вероятно, это побудит «ПСЖ» окончательно переключиться на другую цель – Влаховича. Как сообщает журналист Альфредо Педулла, чтобы провернуть трансфер 23-летнего серба, чемпионы Лиги 1 могут предложить «Ювентусу» 90 млн евро.

Отмечается также, что «старая синьора» попробует подписать двух новых форвардов в случае продажи Влаховича. Одна из известных целей «бьянконери» – Ромелу Лукаку из «Челси».