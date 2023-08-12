В «ПСЖ» приняли решение по Кейлору Навасу

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Кейлор Навас будет продан, если поступят приемлемые предложения.

Руководство парижского клуба выступает за уход 36-летнего игрока, но не намерено расставаться с ним любой ценой. По данным L'Equipe, в «ПСЖ» не пойдут на уступки желающим подписать костариканца – ему будет позволено уйти лишь в том случае, если поступит соответствующее требованиям предложение. По ходу текущего трансферного окна гранд Лиги 1 уже отказал миланскому «Интеру», рассчитывавшему арендовать опытного вратаря.

Кейлор Навас принадлежит «ПСЖ» с 2019 года. Во второй половине прошлого сезона он выступал за английский «Ноттингем Форест» на правах аренды.