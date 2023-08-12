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Чемпионат Франции. Лига 1

В «ПСЖ» приняли решение по Кейлору Навасу

12 Августа 2023 • 02:56 Комментировать
ПСЖ
...
Лорьян
1 1.35 X 5.50 2 8.00
Через 17 ч. 44 мин.

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Кейлор Навас будет продан, если поступят приемлемые предложения.

Руководство парижского клуба выступает за уход 36-летнего игрока, но не намерено расставаться с ним любой ценой. По данным L'Equipe, в «ПСЖ» не пойдут на уступки желающим подписать костариканца – ему будет позволено уйти лишь в том случае, если поступит соответствующее требованиям предложение. По ходу текущего трансферного окна гранд Лиги 1 уже отказал миланскому «Интеру», рассчитывавшему арендовать опытного вратаря.

Кейлор Навас принадлежит «ПСЖ» с 2019 года. Во второй половине прошлого сезона он выступал за английский «Ноттингем Форест» на правах аренды.

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