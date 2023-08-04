«Пари Сен-Жермен» изучает возможность трансфера четырёх футболистов мадридского «Реала».

Руководство парижан считает, что Килиан Мбаппе уже договорился с «королевским клубом» о переходе в качестве свободного агента следующим летом, чем крайне недовольны в стане гранда Лиги 1. Как сообщает Football Espana, ссылаясь на Sport, в «ПСЖ» готовы «отомстить» путём приглашения ряда игроков «Реала»: речь о французских полузащитниках Орельене Тчуамени и Эдуардо Камавинга, а также о вингере Родриго. Кроме того, действующим чемпионам Франции интересен 18-летний хавбек «Кастильи» Нико Пас.