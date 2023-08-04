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Чемпионат Испании. Ла Лига

Месть за Мбаппе: «ПСЖ» готовит предложения по четырём игрокам «Реала» слухи

04 Августа 2023 • 00:35 Комментировать (1)
ПСЖ
...
Лорьян
12.08 22:00

«Пари Сен-Жермен» изучает возможность трансфера четырёх футболистов мадридского «Реала».

Руководство парижан считает, что Килиан Мбаппе уже договорился с «королевским клубом» о переходе в качестве свободного агента следующим летом, чем крайне недовольны в стане гранда Лиги 1. Как сообщает Football Espana, ссылаясь на Sport, в «ПСЖ» готовы «отомстить» путём приглашения ряда игроков «Реала»: речь о французских полузащитниках Орельене Тчуамени и Эдуардо Камавинга, а также о вингере Родриго. Кроме того, действующим чемпионам Франции интересен 18-летний хавбек «Кастильи» Нико Пас.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Родриго ПСЖ Килиан Мбаппе Эдуардо Камавинга трансферы футбола - лето 2023 Орельен Тчуамени Нико Пас
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Комментарии (1)
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ivan_petrenko95
04 Августа 2023 в 00:49
а в чем месть? Реал продаст кого посчитает нужным, и заработает на этом, и заменит кем надо, у них то в менеджменте профессионалы сидят. а вообще завязывайте выдумать новости просто так из воздуха
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