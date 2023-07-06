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Чемпионат Франции. Лига 1

Угарте: «Моя цель в «ПСЖ» – выиграть Лигу чемпионов»

06 Июля 2023 • 21:01 Комментировать
ПСЖ
...
Лорьян
12.08 21:00

Новичок «Пари Сен-Жермен» Мануэль Угарте высказался о своём переходе.

Трансфер уругвайца из лиссабонского «Спортинга» пока не подтверждён официально, однако сам 22-летний футболист не скрывает, что продолжит карьеру в Париже.

«Мне предстоит познакомиться с новыми товарищами по команде и как можно лучше зарекомендовать себя в дебютном сезоне. Моя цель в «ПСЖ» – выиграть Лигу чемпионов, по-другому в таком клубе быть не должно. Я полностью выложусь ради успеха», – заявил в интервью Record полузащитник.

Мануэль Угарте выступал за «Спортинг» с 2021 года. В его активе один забитый мяч и три голевые передачи в 85 поединках за лиссабонцев.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Спортинг Лиссабон Мануэль Угарте
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