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Чемпионат Франции. Лига 1

Романо: «ПСЖ» намерен в ближайшее время согласовать трансфер Баркола»

19 Июля 2023 • 22:43 Комментировать
Страсбург
...
Лион
12.08 21:00

«Пари Сен-Жермен» настаивает на подписании вингера «Лиона» Брэдли Баркола.

20-летний игрок был обозначен в качестве одной из главных трансферных целей парижского клуба по просьбе рулевого Луиса Энрике. Согласно обновлённой информации инсайдера Фабрицио Романо, «ПСЖ» ведёт активную работу над приобретением Баркола. Руководство чемпионов Франции уже провело переговоры с самим футболистом, а в ближайшее время планирует договориться об условиях трансфера с «Лионом», который по-прежнему не горит желанием продавать восходящую звезду.

Стоимость Брэдли Баркола оценивается порталом Transfermarkt в 18 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион ПСЖ трансферы футбола - лето 2023 Брэдли Баркола
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