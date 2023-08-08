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Хави отреагировал на слухи о возможном возвращении Неймара в «Барселону»

08 Августа 2023 • 23:43 Комментировать
ПСЖ
...
Лорьян
12.08 22:00

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес прокомментировал возможное подписание нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара.

Согласно распространившимся в последние дни слухи, каталонский гранд может арендовать звёздного бразильца с возможностью выкупа.

«Я не могу сказать ничего конкретного, когда речь идёт об игроках, выступающих за другие клубы. Посмотрим, что мы сможем сделать до закрытия трансферного окна 31 августа, но пока у меня нет комментариев ни о ком, включая Неймара», – цитирует инсайдер Фабрицио Романо испанского рулевого.

По некоторым данным, сам Неймар хотел бы вновь выступать за «Барселону».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ Хави Эрнандес Неймар трансферы футбола - лето 2023
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