Хави отреагировал на слухи о возможном возвращении Неймара в «Барселону»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес прокомментировал возможное подписание нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара.

Согласно распространившимся в последние дни слухи, каталонский гранд может арендовать звёздного бразильца с возможностью выкупа.

«Я не могу сказать ничего конкретного, когда речь идёт об игроках, выступающих за другие клубы. Посмотрим, что мы сможем сделать до закрытия трансферного окна 31 августа, но пока у меня нет комментариев ни о ком, включая Неймара», – цитирует инсайдер Фабрицио Романо испанского рулевого.

По некоторым данным, сам Неймар хотел бы вновь выступать за «Барселону».