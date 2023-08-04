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«ПСЖ» ведёт переговоры с Коло-Муани

04 Августа 2023 • 21:17 Комментировать
ПСЖ
...
Лорьян
12.08 22:00

Нападающий «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани обсуждает с «Пари Сен-Жермен» условия потенциального сотрудничества.

Как известно, парижане давно следят за 24-летним игроком, и в последние дни появились сведения о намерении клуба приобрести форварда сборной Франции до закрытия трансферного окна. Согласно информации L'Equipe, представители «ПСЖ» уже ведут переговоры с Коло-Муани по личному контракту. Гранд Лиги 1 планирует сначала договориться с самим футболистом, прежде чем делать официальное предложение «Айнтрахту».

Напомним, что Рандаль Коло-Муани, чья стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 80 млн евро, недавно сообщил руководству франкфуртского клуба о своём намерении уйти.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Айнтрахт Франкфурт трансферы футбола - лето 2023 Рандаль Коло-Муани
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