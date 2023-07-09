«Галатасарай» близок к покупке нападающего «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди.

Как уже сообщалось, аргентинец обойдётся турецкому гранду в 10 млн евро. Переговоры по трансферу находятся на заключительной стадии. По сведениям инсайдера Николо Скиры, 30-летний игрок будет зарабатывать в «Галатасарае» порядка 9 млн евро в год по контракту, рассчитанному до 2026 года. Примечательно, что ради возможности продолжить карьеру в Европе форвард отказался от щедрого предложения саудовского «Аль-Шабаба», который был готов платить ему 25 млн евро в год.

Мауро Икарди отметился 23 забитыми мячами в 26 поединках за «Галатасарай» в прошедшей кампании.