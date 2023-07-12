Мадридский «Реал» вряд ли сможет позволить себе подписание Килиана Мбаппе, пока тот принадлежит «ПСЖ».

В парижском клубе хотят, чтобы 24-летний форвард либо продлил контракт (нынешний договор истекает в 2024 году), либо был продан в ближайшее время. Согласно сведениям Relevo, «Реалу» придётся потратить в общей сложности около 550 млн евро, чтобы заполучить Мбаппе нынешним летом. Данная сумма включает в себя плату за трансфер, зарплату игрока, различные комиссионные и подъёмные.

«Королевский клуб» рассмотрит возможность покупки Килиана Мбаппе в текущее трансферное окно только в том случае, если общая стоимость операции резко снизится.