Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Подписание Мбаппе нынешним летом может обойтись «Реалу» в 550 млн евро слухи

12 Июля 2023 • 02:26 Комментировать
ПСЖ
...
Лорьян
12.08 21:00

Мадридский «Реал» вряд ли сможет позволить себе подписание Килиана Мбаппе, пока тот принадлежит «ПСЖ».

В парижском клубе хотят, чтобы 24-летний форвард либо продлил контракт (нынешний договор истекает в 2024 году), либо был продан в ближайшее время. Согласно сведениям Relevo, «Реалу» придётся потратить в общей сложности около 550 млн евро, чтобы заполучить Мбаппе нынешним летом. Данная сумма включает в себя плату за трансфер, зарплату игрока, различные комиссионные и подъёмные.

«Королевский клуб» рассмотрит возможность покупки Килиана Мбаппе в текущее трансферное окно только в том случае, если общая стоимость операции резко снизится.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПСЖ ЛОРЬЯН
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Июля
03:01 · Испания. Ла Лига
Браим Диас: «Рад возвращению в «Реал», у нас невероятный состав»
02:26 · Испания. Ла Лига
Подписание Мбаппе нынешним летом может обойтись «Реалу» в 550 млн евро слухи
01:39 · Испания. Ла Лига
«Барселона» получила предложение по Рафинье слухи
01:04 · Испания. Ла Лига
Президент «Атлетико» Сересо: «Мы не беспокоимся о продлении контракта Симеоне»
00:19 · Испания. Ла Лига
Президент «Атлетико»: «Я понимаю, почему Фелиш выглядит раздражённым на тренировках»
11 Июля
23:59 · Испания. Ла Лига
Диалло прокомментировал возможный переход Мбаппе в «Реал»
23:43 · Испания. Ла Лига
Анчелотти недоволен позицией «Реала» в вопросе подписания нового форварда
23:06 · Испания. Ла Лига
Дест решил, где хочет продолжить карьеру
22:37 · Испания. Ла Лига
Лапорта: «Хави сказал мне, что в новом сезоне всё будет по-другому»
22:12 · Испания. Ла Лига
«Барселона» планирует как можно быстрее продать Кесси, чтобы завершить подписание другого хавбека
21:56 · Испания. Ла Лига
Лапорта: «Хави предоставит Фати шанс проявить себя»
21:50 · Испания. Ла Лига
Лапорта заявил, что Дембеле останется в команде
21:35 · Испания. Ла Лига
Лапорта рассказал о срыве покупки Гюлера
21:32 · Испания. Ла Лига
Лапорта объяснил, почему Месси перешёл в «Интер Майами», а не в «Барселону»
21:29 · Испания. Ла Лига
Лапорта сказал, кого еще собирается купить «Барселона» 1
Все новости
Рекомендуем