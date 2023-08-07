Испанский журналист рассказал о скором возвращении Неймара в «Барселону»

Слухи о возможном переходе Неймара из «Пари Сен-Жермен» в «Барселону» начинают набирать обороты.

По достоверным данным, в каталонском клубе готовы всерьёз заняться вопросом возвращения бразильца, также заинтересованного в сделке.

«Мне говорят, что Неймар вернётся в «Барселону» этим летом. Не знаю, стоит ли в это верить», – заявил испанский журналист Давид Санчес.

Считается, что «Барселона» может договориться с «ПСЖ» об аренде 31-летнего форварда – по слухам, над этим уже работает агент футболиста. Текущая трансферная стоимость Неймара оценивается порталом Transfermarkt в 60 млн евро.