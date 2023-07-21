Мадридский «Реал» продолжает следить за нападающим «Ювентуса» Душаном Влаховичем.

Испанский гранд давно не фигурирует в числе основных претендентов на серба, однако переезд игрока в Мадрид по-прежнему не исключён. По заявлениям журналиста Николы Баличе, 23-летний форвард – альтернативный вариант для «Реала» на случай неудачи в сделке по Килиану Мбаппе. «Ювентус» оценивает Влаховича в 90 млн евро.

Килиан Мбаппе может быть подписан мадридским «Реалом» следующим летом в качестве свободного агента – француз отказался продлевать истекающий в 2024 году контракт с «Пари Сен-Жермен».