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Чемпионат Италии. Серия А

«Реал» определился с альтернативой Мбаппе слухи

21 Июля 2023 • 01:26 Комментировать
ПСЖ
...
Лорьян
12.08 21:00

Мадридский «Реал» продолжает следить за нападающим «Ювентуса» Душаном Влаховичем.

Испанский гранд давно не фигурирует в числе основных претендентов на серба, однако переезд игрока в Мадрид по-прежнему не исключён. По заявлениям журналиста Николы Баличе, 23-летний форвард – альтернативный вариант для «Реала» на случай неудачи в сделке по Килиану Мбаппе. «Ювентус» оценивает Влаховича в 90 млн евро.

Килиан Мбаппе может быть подписан мадридским «Реалом» следующим летом в качестве свободного агента – француз отказался продлевать истекающий в 2024 году контракт с «Пари Сен-Жермен».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ювентус ПСЖ Килиан Мбаппе Душан Влахович трансферы футбола - лето 2023
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