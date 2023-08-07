Стало известна причина задержки трансфера Дембеле в «Барселону»

Усман Дембеле всё ещё не был представлен в качестве новичка «ПСЖ», хотя французский клуб готов заплатить отступные в размере 50 миллионов евро, а сам футболист прошёл медосмотр. Издание Sport раскрыло причину того, почему трансфер задерживается.

По информации от источника, «Барселона» всё ещё ведёт диалог с агентом Дембеле по поводу того, как будет распределена сумма отступных. Исходя из договорённости в контракте игрока с «Барселоной», половина денег из 50 миллионов евро должна достаться самому Дембеле. «Сине-гранатовые» пытаются выручить из этой суммы больше денег, поэтому задерживают трансфер, не отсылая бумаги.

Сообщается, что дело в итоге может дойти до суда. Источник добавляет, что у «Барселоны» есть возможность удерживать Дембеле до 21 августа. После этого «ПСЖ» свободно может заплатить отступные и подписать игрока без всякого сопротивления.